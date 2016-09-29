Home Uomini e Donne Grande Fratello Vip, Asia Nuccetelli al’attacco

di Redazione 29/09/2016

Asia Nuccetelli ha deciso di giocarsi fino in fondo le possibilità di fare colpo su Andrea Damante, anche se più volte l’ex tronista le ha spiegato di avere in testa soltanto la sua fidanzata, Giulia De Lellis. Ma le ultime news del Grande Fratello Vip sembrano dimostrare che a lei non interessa e tira dritto. Nelle ultime ore infatti i due ragazzi erano seduti vicini e Asia Nuccetelli è partita all’attacco, cominciando ad accarezzare la gamba di Andrea Damante. Lui ha lasciato fare per un po’, ma alla fine ha detto basta quando si è reso conto che la ragazza faceva sul serio. Le ha detto di smetterla, perché alla sua Giulia non sarebbe piaciuto. Lei ha replicato che stava solo giocando con i peli del ginocchio e l’ex tronista le ha replicato che poteva fare lo stesso con quelli dell’asciugamano troncando lì il discorso. Andrea ancora una volta ha fatto capire di non avere nessuna intenzione di tradire la De Lellis che, oltre tutto, è anche la più amata dal pubblico tra gli ospiti di Grande Fratello Vip come ha fatto sapere il settimanale ‘Chi’. Asia avrà capito una volta per tutte che deve cambiare obiettivo oppure la rivalità tra le due ragazze è destinata a finire male?

