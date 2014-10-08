Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico
di Redazione
08/10/2014
Molto probabilmente domani, giovedì 9 ottobre 2014, andrà in onda la puntata dedicata al Trono Classico, alle ore 14.45 su Canale 5. Avremo finalmente modo di vedere le ultime esterne di Teresa, Andrea e Jonas. Che tra Andrea e Sharon ci sia stato lo scambio di un bacio già si sa, come si sa che Jonas sembra molto interessato a Rama Lila che però rischia di essere eliminata per delle foto che stanno circolando sul web. Teresa sarà la prima protagonista della puntata di oggi, la ragazza, dopo aver visto un Rvm della scorsa puntata avrà una discussione con Salvatore che alla fine della scorsa puntata aveva rinunciato ad uscire in esterna a causa del bacio tra Teresa e Fabio. Teresa non è affatto indifferente a Salvatore ma è molto attratta da Fabio con cui è uscita in esterna, lui l’ha raggiunta nelle camere dell’hotel e l’ha portata a fare colazione. Durante l’esterna Fabio ha cercato di convincere Teresa a fidarsi di lui dichiarandosi preoccupato dell’atteggiamento che la ragazza ha nei confronti di Salvatore, Fabio è riuscito anche ad ottenere un bacio appassionato da Teresa. Durante la puntata di oggi Teresa affermerà di voler approfondire la sua conoscenza con Ezio, anche se non lo ritiene il suo uomo ideale e deciderà di eliminare Nadir, in quanto lo ritiene privo di contenuti. Jonas in questa settimana è uscito con Diletta, Sofia ed Imma, Andrea Cerioli è uscito con Maria, Luciana ed Elisabetta e infine Teresa Cilia con Nadir, Simone e Fabio. Teresa avrà una nuova accesa discussione con i suoi corteggiatori per verificare se il loro interesse è legato a lei o ai riflettori, Jonas cercherà di difendere la corteggiatrice Rama Lila che come abbiamo detto rischia l’eliminazione per uno scandalo legato a foto osè. Andrea Cerioli si troverà di nuovo al centro del gossip per la sua corteggiatrice, l’ex gieffina Adriana Peluso che viene sempre molto criticata dalle compagne. Continuate a seguirci vi terremo aggiornati.
