Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Raffaella Fico conquista la futura suocera!

Redazione Avatar

di Redazione

08/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Raffaella-FicoMonica Michelotto, la moglie di Umberto Tozzi e mamma di Gianluca, fidanzato di Raffaella Fico, parla in modo molto lusinghiero della futura nuora. Ha detto di aver sentito parlare molto di Raffaella, ma che soltanto consocendola si è resa conto che è una brava ragazza e che non è montata. Ha aggiunto che è di una bellezza imbarazzante e ritiene che stia anche dimostrando in tv di essere molto brava, nel programma “Tale e quale show”, la giudica una ragazza piena di talento, di voglia di imparare e che non ha paura di mettersi in gioco. Logicamente la signora Monica ha parlato anche di Pia, la bambina che Raffaella Fico ha avuto dal calciatore Mario Balotelli, definendola stupenda, una bambina davvero speciale, molto bella e simpatica che ha colpito anche suo figlio. Raffaella in un’intervista al settimanale “Chi” non ha escluso di poter partecipare in futuro al Festival di Sanremo. Ha anche accusato i giornali di aver divulgato delle notizie circa una sua storia con Carlo Conti, conduttore del Festival, notizia clamorosamente falsa e vergognosa. Ritiene Carlo un professionista serio e tra l’altro in tutta la sua vita l’ha visto una sola volta durante un evento a Milano quando lo ha salutato facendogli i complimenti, dopo di che non lo ha più visto. Raffaella ha confidato di avere un sogno, cioè quello di poter cantare con il suocero Umberto Tozzi al quale ha lanciato un appello con il quale gli chiede di fare un pezzo insieme dedicato alla figlia Pia, ha proposto di scrivere lei la canzone da cantare insieme. Riguardo alle nozze con Gianluca ha risposto che la richiesta è stata fatta e l’anello c’è, manca soltanto la data.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Uomini e Donne: Anticipazioni 9 ottobre 2014

Articolo Successivo

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019