Raffaella Fico conquista la futura suocera!
di Redazione
08/10/2014
Monica Michelotto, la moglie di Umberto Tozzi e mamma di Gianluca, fidanzato di Raffaella Fico, parla in modo molto lusinghiero della futura nuora. Ha detto di aver sentito parlare molto di Raffaella, ma che soltanto consocendola si è resa conto che è una brava ragazza e che non è montata. Ha aggiunto che è di una bellezza imbarazzante e ritiene che stia anche dimostrando in tv di essere molto brava, nel programma “Tale e quale show”, la giudica una ragazza piena di talento, di voglia di imparare e che non ha paura di mettersi in gioco. Logicamente la signora Monica ha parlato anche di Pia, la bambina che Raffaella Fico ha avuto dal calciatore Mario Balotelli, definendola stupenda, una bambina davvero speciale, molto bella e simpatica che ha colpito anche suo figlio. Raffaella in un’intervista al settimanale “Chi” non ha escluso di poter partecipare in futuro al Festival di Sanremo. Ha anche accusato i giornali di aver divulgato delle notizie circa una sua storia con Carlo Conti, conduttore del Festival, notizia clamorosamente falsa e vergognosa. Ritiene Carlo un professionista serio e tra l’altro in tutta la sua vita l’ha visto una sola volta durante un evento a Milano quando lo ha salutato facendogli i complimenti, dopo di che non lo ha più visto. Raffaella ha confidato di avere un sogno, cioè quello di poter cantare con il suocero Umberto Tozzi al quale ha lanciato un appello con il quale gli chiede di fare un pezzo insieme dedicato alla figlia Pia, ha proposto di scrivere lei la canzone da cantare insieme. Riguardo alle nozze con Gianluca ha risposto che la richiesta è stata fatta e l’anello c’è, manca soltanto la data.
