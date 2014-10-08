Uomini e Donne: Anticipazioni 8 ottobre 2014
di Redazione
08/10/2014
Oggi, mercoledi 8 ottobre, alle ore 14.45 su Canale 5 andrà in onda il consueto appuntamento con “Uomini e Donne”. La puntata di oggi sarà dedicata, per la terza volta consecutiva, al Trono Over, che nei giorni scorsi ha ottenuto più di due milioni e mezzo di spettatori. Le cose da vedere nel Trono Over sono moltissime, nelle ultime puntate abbiamo ascoltato le dichiarazioni di Marcello che cerca una donna ricca e che vorrebbe trasformare Tina in una “vera donna”. Luigi è uscito con Anna ed Elga e si è trovato particolarmente bene soprattutto con la seconda che però non sembra provi interesse per lui. Giuliano ha avuto un’accesa discussione con Gianni Sperti. Ancora non è dato sapere oggi quale Trono andrà in onda, se la redazione deciderà di trasmettere il Trono Over potremo forse conoscere la decisione presa da Giuliano in merito al suo abbandono, infatti lo storico protagonista della trasmissione si è dichiarato molto stanco delle critiche degli opinionisti, minacciando di andarsene. L’ultima parte della puntata sarà invece dedicata alla prima sfilata stagionale a tema “Party in piscina a Miami beach”. Albertina con l’aiuto della stilista del programma riesce ad ottenere voti molto alti. Gemma si organizza da sola e comunque anche lei ottiene votazioni buone, Laura e Rachele ricevono invece molte bocciature e pareri negativi. Isabella ottiene anche il 10. Marcello si lascia andare ad un commento su Stefania e provoca la reazione di Tina che scatena un nuovo dibattito. In questa puntata non mancheranno le liti e i diverbi tra dame e cavalieri oltre a quelli con gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Dopo la classifica finale, Gianni Sperti chiude la puntata del Trono Over.
