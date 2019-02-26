Antonio Moriconi riceve una lettera: "Ti chiedo di dedicarmi il tuo tempo"
di Redazione
26/02/2019
In casa Uomini e Donne è tutto pronto per una nuova stagione del Trono Classico, anche se l'attenzione mediatica si è concentrata su Antonio Moriconi che ha ricevuto una lettera davvero particolare. L'ex corteggiatore è il destinatario di una lettera scritta da una donna misteriosa, ecco cos'è successo.
Teresa Langella la sceltaIl trono di Teresa Langella è stato pieno di colpi di scena, la scelta di Andrea Del Corso ha un po' spiazzato i fan che avrebbero preferito vederla al fianco di Antonio Moriconi. L'ex tronista subito dopo la mancata festa di fidanzamento ha spiegato ai fan di aver seguito il suo cuore che, purtroppo, la portava lontana da Moriconi. Il giovane corteggiatore durante i giorni vissuti al castello ha cercato di conquistare Teresa Langella in ogni modo, cimentandosi anche in una serenata accompagnata da alcune slide foto proiettate sul muro dove si trovava la stanza dell'ex tentatrice di Temptation Island e non solo. Persino il padre della Langella avrebbe preferito che la figlia optasse per una scelta diversa, ma così purtroppo non è stato.
Antonio Moriconi dopo Uomini e DonneL'attenzione mediatica dopo la messa in onda di Uomini e Donne by Night si è subito concentrata su Antonio Moriconi. Il pubblico sperava poter vedere un avvicinamento con Teresa Langella, ma a quanto pare l'ex corteggiatore ha preferito prendere le distanze dal gossip legato alla mancata scelta e il tentativo di Andrea Del Corso di spiegare il perché del suo 'no' alla tronista. Antonio Moriconi il 24 febbraio 2019 su Instagram scrive: "Alcune persone ci deludono, altre ci sorprendono, ed ogni momento passato non torna indietro, ogni cosa fatta o detta non può essere cambiata e probabilmente è proprio questo il bello". La delusione di Antonio Moriconi per quanto accaduto con Teresa Langella è evidente: "Quello che conta è saper cogliere ciò che di importante ci passa davanti e ci viene donato, e conservarlo, perché nel bene o nel male tutto lascia il suo segno".
Antonio Moriconi riceve una letteraLunedì 15 febbraio 2019 l'ex corteggiatore di Teresa Langella è protagonista di una sorpresa in aspettata. Antonio Moriconi riceve una lettera da parte di un'anonima fan che gli scrive: "Ebbene sì, se vuoi puoi definirmi così, ma ti chiedo semplicemente di dedicarmi qualche minuto del tuo tempo affinché io possa complimentarmi con te per lo straordinario percorso che hai condotto a 'Uomini e Donne'". Il resto della lettera è stato accuratamente coperto ma un dettaglio non sfugge ai fan. Antonio Moriconi ha deciso di tornare alla sua quotidianità, come dimostrato da un IG Stories pubblicata il 26 febbraio 2019 su una pista da scii. La domanda che i fan si stanno ponendo è la seguente: come mai la redazione di Uomini e Donne non ha contattato Antonio Moriconi per il ruolo da tronista?
Articolo Precedente
Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi amore social dopo Uomini e Donne by Night
Articolo Successivo
Nicoletta Larini in lacrime dopo l'Isola dei Famosi 2019: "Non so come fare"
Redazione