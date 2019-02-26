Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi amore social dopo Uomini e Donne by Night
Il primo lieto fine nel format serale di Uomini e Donne by Night è arrivata con Lorenzo Riccardi che ha scelto di lasciare il programma insieme a Claudia Dionigi. L'ex tronista è tornato sui social e il primo post è dedicato proprio alla fidanzata.
Lorenzo Riccardi la sceltaIl trono di Lorenzo Riccardi è stato animato da continui litigi con Claudia Dionigi e Giulia Calvani. Il ragazzo napoletano, dopo la delusione arrivata dal corteggiamento fatto a Sara Affi Fella, è arrivato nella villa messa a disposizione per Uomini e Donne by Night affermando di provare le stesse identiche cose per entrambe le corteggiatrici. Dopo il primo giorno trascorso nella location scelta della redazione Claudia Dionigi era pronta a lasciare il format di Uomini e Donne e Lorenzo Riccardi. La ragazza romana era assolutamente sicura che il tronista che ha scelto la sua rivale dato le attenzioni che questo le aveva riservato durante la giornata al centro benessere. Da quel momento in poi il colpo di scena in cui speravano i fan del tronista. Lorenzo Riccardi a così scelto Claudia Dionigi riservando un no a Giulia Calvani. Poco dopo la fine della puntata di Uomini e Donne che ha raccontato l'inizio della loro storia d'amore tra i due giovani ecco che Riccardi torna su Instagram, dove pubblica un post interamente dedicato alla fidanzata Claudia Dionigi conosciuta nel programma di Maria de Filippi.
Giulia Calvani nuova tronista di Uomini e DonneDopo la messa in onda su Canale 5 di Uomini e Donne by Night ecco che arriva l'annuncio che sconvolge i fan del programma di Maria De Filippi. Giulia Calvani da corteggiatrice di Lorenzo Riccardi diventa così la nuova tronista per Uomini e Donne. La scelta della redazione è stata ampiamente criticata perché ritenuta una manovra di business per dare notorietà al personaggio dell'ex corteggiatrice. Ad ogni modo l'attenzione mediatica resta concentrata su Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi che stanno vivendo il loro amore alla luce del sole con vari post su Instagram.
Lorenzo Riccardi su Instagram: "Scelgo ancora te"Il 26 febbraio 2019 Lorenzo Riccardi ha pubblicato una dedica d'amore su Instagram per la sua attuale fidanzata Claudia Dionigi. Il post questione è una foto scattata durante un bacio tra i due, seguito dal romantico messaggio: "Scelgo ancora te". L'immagine ha già catturato il cuore è seguita da un'altra dedica scritta da Lorenzo Riccardi, questa volta però destinata a Andrea Cerioli suo vicino al Trono Classico. Il nuovo post dell'ex tronista è accompagnato da una lettera per l'amico trovato negli studios di Maria De Filippi: "Solitamente si dice: ‘chi trova un amico trova un tesoro’ sono onorato di aver conosciuto una persona come te, buono come il pane, disponibile vero e sincero".
