Nicoletta Larini in lacrime dopo l'Isola dei Famosi 2019: "Non so come fare"
di Redazione
21/02/2019
La fidanzata di Stefano Bettarini torna ad essere protagonista di una news di gossip. Nicoletta Larini in lacrime dopo l'Isola dei Famosi 2019. Momenti di paura in autostrada per la giovane che si trova costretta a fare un annuncio sui social.
Stefano Bettarini e Nicoletta LariniNel mese di settembre 2018 abbiamo avuto modo di imparare a conoscere Nicoletta Larini la giovane fidanzata di Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura. La coppia sta insieme da un anno circa e ha deciso di mettersi alla prova nel reality di casa Mediaset. La partecipazione della coppia a Temptation Island Vip era stata dettata dalla necessità di vedere se la differenza di età per loro stava diventando un vero e proprio problema oppure no. Dopo quasi venti giorni di lontananza l'uno dall'altra, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini durante il falò di confronto sono riusciti a chiarire e superare la crisi. Nei mesi successivi il programma la coppia si è spesso mostrata insieme sui social felice della serenità ritrovata.
Nicoletta Larini in lacrime, cos'è successo?Stefano Bettarini, reduce dall'esperienza di Temptation Island Vip, ha deciso di mettersi in gioco all'Isola dei Famosi 2019, lo stesso programma dove qualche anno fa si era presentato in veste di inviato al posto di Alvin. L'ex calciatore è stato eliminato dal pubblico durante la puntata serale in diretta andata in onda il 20 febbraio 2019 ma per lui il reality non è ancora finito qui. Stefano Bettarini, infatti, ha deciso di sfidare Kaspar Capparoni per rimanere all'Isola che non c'è della quale i naufraghi attualmente ne sono all'oscuro. Nel frattempo però Nicoletta Larini in lacrime è nuovamente protagonista di una news di gossip. Che sia tutta copia di Soleil Sorge? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne prima di arrivare all'Isola dei Famosi 2019 ha dichiarato di provare una forte attrazione per Stefano Bettarini e di non credere alla relazione con la Larini. Il dubbio dei fan è che dopo le attenzioni di Jeremias Rodriguez riservate ad Ariadna Romero, Soleil Sorge è pronta per provocare il fidanzato di Nicoletta Larini?
Nicoletta Larini Instagram StoriesIl 21 febbraio del 2019 la fidanzata di Stefano Bettarini, Nicoletta Larini ha pubblicato un IG Stories che ha fatto preoccupare i fan. La ragazza si è mostrata in lacrime sui social dove ha raccontato un episodio che la vede coinvolta in autostrada. Secondo quanto raccontato, Nicoletta Larini prima è rimasta bloccata in autostrada nei pressi di Bologna per via di un incidente stradale per poi trovarsi vicino a Novara in un Autogrill. A quanto pare Nicoletta Larini avrebbe perso il senso dell'orientamento a causa di alcune indicazioni sbagliate, fortunatamente però pare che questa sia riuscita comunque a trovare una soluzione e la giusta via di ritorno verso casa. L'episodio per la fidanzata di Stefano Bettarini, dunque, si è concluso solo con qualche lacrima e un pizzico di panico.
