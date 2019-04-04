Uomini e Donne, un altro bambino in arrivo
di Redazione
04/04/2019
Uomini e Donne è una trasmissione che da tanti ormai riesce a catturare l'interesse del pubblico e le ultime notizie non fanno altro che accrescere l'hype. Il programma condotto da Maria De Filippi porta bene alle coppie, lo conferma il nuovo lieto evento che è stato reso noto in queste ore. Prima l’ex calciatore Sossio Aruta (che abbiamo visto a Campioni e, più recentemente, a Temptation Island) e Ursula, ora un'altra coppia annuncia un bimbo, si tratta di Nicola e Jara. La coppia, che si è continuata a frequentare dopo gli incontri nel corso del programma, proseguono insieme a gonfie vele.
Lieto evento per Nicola e Jara di Uomini e DonneUna notizia che non arrivata per caso, a giudicare quanto detto in precedenza dai due. Jara e Nicola hanno infatti dichiarato chiaramente in passato di desiderare un figlio e i loro desideri sono stati finalmente esauditi. Jara Gaspari e Nicola Balestra hanno già esperienze genitoriali alle spalle, dono di precedenti relazioni, stavolta però c'è una piccola vita da crescere insieme, un suggello per l'amore che lega i due.
Attesa per settembreAlla domanda diretta di una fan, Jara non si è tirata indietro, svelando di essere in stato interessante. L'arrivo del piccolo è previsto per settembre. Notizie che contribuiscono a rilassare gli animi dopo i casi delle ultime ore.
Bufera su MurielMuriel è un personaggio che si è conquistato prontamente la ribalta. Carattere fumantino e una personalità che non passa inosservata, tanto da essere notata anche da Andrea Zelletta, del quale è corteggiatrice. Personalità da vendere, abbiamo detto, carattere da leader abbinato a una riservatezza che ha fatto venire dubbi a molti. Lo stesso Andrea, infastidito da tale chiusura, ha accusato la corteggiatrice di essere una persona non sincera. L'accusa infatti è quella di dare vita a situazioni a esclusivo uso e consumo delle telecamere, siparietti organizzati a tavolino che avrebbero poco a che fare con un reale interesse nei confronti di Andrea. La diretta interessata si è difesa precisando che alcune sue reazioni derivano proprio dalla paura di aprirsi e dal rischio di essere ferita. Il tronista però non ha accettato tale versione, lo stesso vale per il pubblico televisivo. Proprio in queste ore nel web sta circolando un'indiscrezione clamorosa riguardo Muriel, una notizia ovviamente da prendere con le pinze anche considerate le ovvie ripercussioni che avrà. Riguarda l'orientamento sessuale della diretta interessata, che, stando alle indiscrezioni, sarebbe addirittura lesbica. La notizia arriva da Daianira Marzano, influencer che è solita lanciare scoop sui protagonisti di Uomini e Donne. La Marzano, tramite una Storia su Instagram, ha lanciato la bomba. Muriel sarebbe stata vista in atteggiamenti intimi insieme a un'altra donna, con tanto di contributo fotografico a corredo di tale teoria. Il contenuto è visibile sul profilo di Daianira Marzano, ovviamente non ci sono conferme al riguardo e sicuramente la replica di Muriel non si farà attendere. Uomini e Donne, insomma, continua a far notizia nonostante i tanti anni alle spalle. Il format si conferma uno dei classici della tv italiana e, piaccia o non piaccia, risulta ancora apprezzatissimo da una vasta fetta di pubblico. E le polemiche, ovviamente, fanno parte del gioco. Fonte: https://www.lettoquotidiano.it
