Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Sky sospende Paola Saluzzi per colpa un suo tweet offensivo su Alonso, ex pilota Ferrari

Redazione Avatar

di Redazione

14/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Paola Saluzzi, famosa conduttrice di SkyTg24 col suo programma di approfondimento, è stata sospesa da Sky a causa di un suo tweet considerato offensivo nei confronti di Alonso, ex pilota Ferrari. Il fattaccio è iniziato venerdì scorso, 10 aprile, quando Paola Saluzzi, tifosissima della Ferrari, ha pubbicato il tweet incriminato: "Alonso @ScuderiaFerrari gli è tornata la memoria e si è ricordato di quanto sia #arrogante #invidioso #pezzodiimbecille". Venuto a conoscenza delle parole della Saluzzi, il pilota, impegnato nelle prove a Shangai, ha reagito con il silenzio stampa con i cronisti di Sky, come ha fatto sapere il giornalista Rai, con Stella Bruno, sul network e riportato da La Stampa: “Alonso non ha parlato con Sky, pretende le scuse per un assurdo e offensivo tweet di Paola Saluzzi”. Cancellato il cinguettio incriminato, la Saluzzi si è scusata ma sembra inutilmente, con un nuovo tweet: "Essere tifosi impone educazione. Ho sbagliato da sola. Io e basta". I vertici Sky hanno giudicato le parole della Saluzzi da 'irresponsabile' e hanno deciso che la conduttrice è stata sospesa. Non si sa se e quando SkyTg24 Pomeriggio tornerà di nuovo in onda! Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Eros Ramazzotti confessa perché ha chiamato il figlio Gabrio Tullio

Articolo Successivo

Madonna porta "Rebel Heart" a Torino: aggiunte altre date

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019