Sky sospende Paola Saluzzi per colpa un suo tweet offensivo su Alonso, ex pilota Ferrari
di Redazione
14/04/2015
Paola Saluzzi, famosa conduttrice di SkyTg24 col suo programma di approfondimento, è stata sospesa da Sky a causa di un suo tweet considerato offensivo nei confronti di Alonso, ex pilota Ferrari. Il fattaccio è iniziato venerdì scorso, 10 aprile, quando Paola Saluzzi, tifosissima della Ferrari, ha pubbicato il tweet incriminato: "Alonso @ScuderiaFerrari gli è tornata la memoria e si è ricordato di quanto sia #arrogante #invidioso #pezzodiimbecille". Venuto a conoscenza delle parole della Saluzzi, il pilota, impegnato nelle prove a Shangai, ha reagito con il silenzio stampa con i cronisti di Sky, come ha fatto sapere il giornalista Rai, con Stella Bruno, sul network e riportato da La Stampa: “Alonso non ha parlato con Sky, pretende le scuse per un assurdo e offensivo tweet di Paola Saluzzi”. Cancellato il cinguettio incriminato, la Saluzzi si è scusata ma sembra inutilmente, con un nuovo tweet: "Essere tifosi impone educazione. Ho sbagliato da sola. Io e basta". I vertici Sky hanno giudicato le parole della Saluzzi da 'irresponsabile' e hanno deciso che la conduttrice è stata sospesa. Non si sa se e quando SkyTg24 Pomeriggio tornerà di nuovo in onda! Michela Galli
