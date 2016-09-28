Home Gossip Grande Fratello Vip: Mariana e Pamela in crisi

Grande Fratello Vip: Mariana e Pamela in crisi

di Redazione 28/09/2016

Due donne in crisi nella Cada del Grande Fratello Vip. Come confermano le ultime anticipazioni tv sul reality di Canale 5 Mariana Rodriguez e Pamela Prati stanno vivendo un momento difficile, anche se per motivi diversi: uno è legato alla rivalità tra le due primedonne, l’altro alla difficile convivenza con i compagni di gioco. Nelle ultime ore infatti le news del Grande Fratello Vip parlano di una Mariana Rodriguez in lacrime. La modella ha attaccato Pamela Prati, come hanno mostrato anche alcuni video fatti vedere sia al pubblico che ai concorrenti del reality, accusandola di essere supponente mentre ha poco cervello. Così è stata attaccata da molti e la mattina successiva si è svegliata in lacrime sfogandosi con l’unico amico vero, Gabriele Rossi. Ha ammesso di avere esagerato, ma si sente esclusa dagli altri a cominciare da Valeria Marini che ha difeso l’amica Pamela. In più per la seconda settimana di fila è finita in nomination e questa volta nessuno sa se riuscirà a salvarsi. Ma anche Pamela Prati sta attraversando un momento difficile perché non sopporta la convivenza con gli altri in cantina, la scarsità di cibo, le condizioni igieniche delle stanze. Tutti sono convinti che è meglio se ne vada, ma Stefano Bettarini glie l’ha detto in faccia. E quando lei ha provato a sfogarsi in confessionale non è cambiato nulla. Così lei si è messa a piangere, Valeria Marini pure mentre qualcuno ha cercato di consolare Pamela che per ora è rimasta. Ma quanto durerà?

