Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

UeD News: tutte le anticipazioni di Raffaella Mennoia

Redazione Avatar

di Redazione

28/09/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Chi meglio di Raffaella Mennoia, storica redattrice di Uomini e Donne e braccio destro di Maria De Filippi, per svelare tutti i segreti del people show di Canale 5 e per commentare i suoi personaggi più importanti a cominciare da Tina Cipollari? E lei si è sbottonata, intervistata dal settimanale ‘Mio’ rivelando particolari inediti. Su Tina Cipollari il giudizio è estremamente positivo: “Una donna intelligente e una persona divertentissima, molto più divertente di quanto si possa pensare. A volte sbaglia perché è una passionale e perché, da quel punto di vista, è ‘mezza matta’. Lei si incavola veramente, mica fa finta”. E il Trono Gay è promosso a pieni voti perché si vede che i ragazzi hanno voglia di raccontarsi con molta più naturalezza di quanto non fanno i corteggiatori normali. In più Claudio Sona è davvero bello, ha colpito anche molte corteggiatrici. Ma Raffaella Mennoia affronta anche il passato. Costantino ha avuto la fortuna e l’abilità di riscattarsi con Alessandra Pierelli dopo quello che aveva combinato con Lucia Pavan, la tronista che aveva corteggiato. Per Aldo Palmeri e Alessia Cammarota spera che si trovi una soluzione perché  quando ci sono figli in ballo è sempre difficile, mentre è innamorata di altre coppie come Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo o ancora Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Grande Fratello Vip: Mariana e Pamela in crisi

Articolo Successivo

UeD news: Giulia De Lellis tutta la verità sulla gravidanza

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

28/03/2025

I passatempi preferiti degli italiani

I passatempi preferiti degli italiani

25/11/2020

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

25/02/2020