Home Uomini e Donne UeD News: tutte le anticipazioni di Raffaella Mennoia

UeD News: tutte le anticipazioni di Raffaella Mennoia

di Redazione 28/09/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Chi meglio di Raffaella Mennoia, storica redattrice di Uomini e Donne e braccio destro di Maria De Filippi, per svelare tutti i segreti del people show di Canale 5 e per commentare i suoi personaggi più importanti a cominciare da Tina Cipollari? E lei si è sbottonata, intervistata dal settimanale ‘Mio’ rivelando particolari inediti. Su Tina Cipollari il giudizio è estremamente positivo: “Una donna intelligente e una persona divertentissima, molto più divertente di quanto si possa pensare. A volte sbaglia perché è una passionale e perché, da quel punto di vista, è ‘mezza matta’. Lei si incavola veramente, mica fa finta”. E il Trono Gay è promosso a pieni voti perché si vede che i ragazzi hanno voglia di raccontarsi con molta più naturalezza di quanto non fanno i corteggiatori normali. In più Claudio Sona è davvero bello, ha colpito anche molte corteggiatrici. Ma Raffaella Mennoia affronta anche il passato. Costantino ha avuto la fortuna e l’abilità di riscattarsi con Alessandra Pierelli dopo quello che aveva combinato con Lucia Pavan, la tronista che aveva corteggiato. Per Aldo Palmeri e Alessia Cammarota spera che si trovi una soluzione perché quando ci sono figli in ballo è sempre difficile, mentre è innamorata di altre coppie come Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo o ancora Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp