Lista di nozze da capogiro per Michelle e Tomaso
di Redazione
09/10/2014
Domani sarà il gran giorno in cui la bionda showgirl svizzera e Tomaso Trussardi si sposeranno nella Sala dei Giuristi di Piazza Vecchia, nel cuore di Bergamo Alta. Dopo il matrimonio con Eros Ramazzotti, che ha sposato da giovanissima, Michelle è stata per un lungo periodo single, prima di incontrare Tomaso e decidere di fare nuovamente il grande passo. Il matrimonio sarà celebrato nel giorno in cui la loro bambina Sole compirà un anno di vita. E a pochissime ore dal matrimonio su face book, grazie a Selvaggia Lucarelli, spunta la lista di nozze che è stata fatta in una nota argenteria del centro di Milano. Sono oggetti soprattutto per la cucina, ma, ovviamente non quegli oggetti che si vedono normalmente nelle cucine di persone comuni. Nella lista c’è un bollilatte in argento che costa mille euro, una formaggera da 900 euro e una casseruola in argento da 2500 euro. Il vestito dello sposo sarà senza ombra di dubbio un Trussardi, mentre non sono uscite indiscrezioni sull’abito della sposa che ha soltanto detto che non porterà il velo e che sarà un vestito molto romantico. Il matrimonio sarà celebrato dal sindaco Giorgio Gori, con il quale li lega una profonda amicizia, Vittorio Feltri sarà il testimone dello sposo e Antonio Ricci della sposa. Ci saranno 250 ospiti vip. Saranno presenti tra gli altri Silvio Berlusconi e Francesca Pascale, Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, Ezio Greggio, Enzo Jacchetti. Subito dopo il matrimonio dovrebbe esserci il battesimo della piccola Sole proprio nel battistero che si trova nella sala adiacente a quella delle nozze. Dopo le nozze gli ospiti andranno tutti a Villa Trussardi dove nei giorni scorsi i giardinieri hanno tagliato le siepi a forma di cuore. Per l’occasione ci saranno quattro chef: Carlo Craco, Antonino Cannavacciuolo, Norbert Niederkofler e Chicco Cerea. Per quanto riguarda l’addio al celibato sembrerebbe che quello di Tomaso sarà con gli amici, mentre Michelle lo celebrerà sul palco di Zelig, infatti stasera debutterà in prima serata su Canale 5 con la nuova edizione dello show. E domani, durante la diretta serale di Striscia la Notizia prenderà in mano il microfono e si collegherà con lo studio per mostrare al grande pubblico i festeggiamenti in corso. Le fedi degli sposi sono state comprate da Damiani. Per sapere cosa pensa Michelle del suo (quasi marito) Tomaso Trussardi CLICCATE QUI Se invece volete vedere il pancino sospetto della bellissima Michelle CLICCATE QUI
