Uomini e Donne: Anticipazioni 9 ottobre 2014
di Redazione
09/10/2014
Nella puntata di oggi, giovedì 9 ottobre 2014 dedicata al Trono Classico, assisteremo come al solito alle battute tra Tina e Jonas, ma la puntata si aprirà con l’arrivo in studio di una nuova attrice della soap “Il Segreto”. Abbiamo già visto Soledad, oggi arriverà Enriqueta, che ha ucciso Juan. Assisteremo poi al riassunto del percorso di Teresa che durante l’ultima registrazione ha eliminato alcuni corteggiatori per un’uscita e che ora vuole rendersi conto se Salvatore sia effettivamente interessato a lei. Dopo che Teresa ha baciato Fabio infatti Salvatore non ha mostrato alcun segno di fastidio. Potremmo dire che effettivamente Fabio sembra in vantaggio su Salvatore. Teresa e Fabio in esterna si sono scambiati molte tenerezze. Andrea è stato in esterna sia con Sharon che con Maria e ha baciato entrambe. Nell’esterna con Sharon non fa mistero di essere molto attratto dalla corteggiatrice. Quando rientra in studio si è scatenata una lunga discussione sul suo modo di fare, la discussione inizia in maniera piuttosto civile finchè Adriana afferma di essere amareggiata per il suo comportamento e Andrea le ricorda che dietro le quinte girano voci poco carine sul suo conto, infatti la corteggiatrice direbbe che Andrea non è per niente bello, lo avrebbe addirittura definito un “cesso”, a questo punto la discussione si fa accesa. Jonas ha incontrato Ramalila che è stata criticata tantissimo per alcune foto che stanno circolando sul web. Salvatore si è rifiutato di uscire in esterna con Teresa, Salvatore vuole farsi perdonare e andrà in onda il confronto tra i due. Chissà se Teresa lo perdonerà. Per avere maggiori informazioni riguardanti le anticipazioni della puntata di oggi del Trono Classico cliccate QUI.
Articolo Precedente
Lista di nozze da capogiro per Michelle e Tomaso
Articolo Successivo
Raffaella Fico conquista la futura suocera!
Redazione