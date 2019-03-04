Nilufar Addati contro le Fake News, il commento su Instagram
di Redazione
04/03/2019
Nilufar Addati si scaglia contro le Fake News durante un'esame all'università. L'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di mostrare parte dei suoi appunti cogliendo l'occasione così per puntare il dito verso i giornali che in questo periodo spesso si sono occupati della sua vita privata.
Nilifar Addati e Giordano MazzocchiLa coppia formata da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi ha conquistato il pubblico durante la loro partecipazione a Temptation Island Vip 2018. I due, ancora giovanissimi, hanno deciso di mettersi in gioco al fine di rimediare ai loro problemi e alla crisi nata subito dopo il trono, relativo allo scandalo della scelta che la ragazza italo-persiana aveva concordato con l'ex corteggiatore Stefano Guglielmini. Il percorso dell'ex tronista si è poi concluso con uno scenario differente, indecisa tra Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi con cui ha poi deciso di lasciare il programma. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi purtroppo hanno deciso di interrompere definitivamente la loro relazione nel mese di gennaio 2019, anche se i fan continuano a sperare in un loro ritorno di fiamma soprattutto adesso che l'ex tronista ha deciso di trasferirsi a Roma per seguire i suoi impegni lavorativi.
Nilufar Addati contro le Fake NewsIl mondo del gossip in queste settimane ha spesso concentrato la sua attenzione sulla vita di Nilifar Addati e Giordano Mazzocchi. Sono state diverse le news pubblicate che hanno raccontato di un possibile ritorno di fiamma tra i due soprattutto in vista di Uomini e Donne by Night che ha fatto da scenario alla scelta di Luigi Mastroianni, migliore amico appunto di Mazzocchi. Dopo la pubblicazione della varie notizie da parte dei magazine di gossip, Nilufar Addati, ha fatto sapere ai fan di aver deciso di non prendere parte alla festa di fidanzamento del tronista catanese per via di alcuni impegni. Il 4 marzo 2019 ecco che però arriva sui social un attacco diretto alla presunte Fake News che spesso hanno visto protagonista Nilufar Addati e il suo ex fidanzato Giordano Mazzocchi. Ecco cos'è successo.
"Quando studi qualcosa che ti riguarda da vicino"Il 4 marzo 2019 Nilufar Addati ha sostenuto un nuovo esame all'università e, in attesa di essere interrogata, in un'IG Stories fa vedere il l'argomento trattato relativo alle Fake News affermando: "Quando studi qualcosa che ti riguarda da vicino". L'esame per l'ex tronista si è concluso con un bellissimo voto ma il tasto dolente delle Fake News a quanto pare resta. I video caricati sempre su IG Stories mostrano il tragitto fatto in macchina da Nilufar Addati del quale non si conosce la destinazione. Quali siano i piani futuri dell'influencer al momento sembra essere davvero un mistero sia sul fronte sentimentale che lavorativo. Cosa cambierà nella vita di Nilufar Addati una volta che avrà completato il fantomatico trasferimento nella città di Roma?
