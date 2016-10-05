Home Uomini e Donne News UeD: Amedeo Barbato lascia i social

di Redazione 05/10/2016

Da qualche tempo Amedeo Barbato, ex tronista napoletano che è stato protagonista nella passata stagione scegliendo prima di Natale Sophia Galazzo, non fa più avere notizie di sé sui social. Ora però come confermano le news di UeD torna a farsi vivo per comunicare una decisione clamorosa, quella di sparire per qualche mese dal web. Su Instagram infatti Amedeo Barbato ha spiegato che almeno per qualche mese non sarà più sui social perché li usa male e viene frainteso per quello che scrive. Viene giudicato superficiale, certe sue frasi e post non piacciono alla massa. Ecco perché l’ex tronista ha deciso di dedicarsi più a se stesso e alle persone che gli vogliono bene. Ma si c’è anche un’accusa a chi, dopo che la finito la sua avventura come tronista, non l’ha considerato più degno dell’amicizia. E comunque cercherà di tenere aggiornati i suoi fans sulla sua vita quotidiana, anche se con altri mezzi. Molti si sono detti d’accordo con questa decisione, ma c’è anche chi ha invitato Amedeo a ripensarci perché comunque ci saranno sempre quelli che gli sparleranno dietro . Lui però sembra deciso a lasciare, anche se il richiamo dei social potrebbe farsi sentire presto facendogli cambiare idea.

