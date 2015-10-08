Home Spettacoli "Ritorno al Futuro": 30 Anni Dopo Torna al Cinema, Pepsi Lancia "Pepsi Perfect"

"Ritorno al Futuro": 30 Anni Dopo Torna al Cinema, Pepsi Lancia "Pepsi Perfect"

di Redazione 08/10/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Tutto pronto per il ritorno nelle sale di "Ritorno al Futuro". La celebre pellicola diretta da Robert Zemeckis approderà nuovamente nelle sale italiane il prossimo 21 ottobre in versione speciale. Contenuti nuovi e spettacolari "Ritorno al futuro - Parte II" emozionerà sicuramente tante persone il prossimo 21 ottobre, giorno in cui la mitica pellicola tornerà nei cinema. Il protagonista Marty McFly sarà catapultato nel 2015. Universal, per celebrare i 30 anni dall'uscita del mitico film di Zemeckis, ha deciso di pubblicare trailer fake de "Lo squalo 19". Pepsi, invece, ha deciso di lanciare bottiglie analoghe a quelle che si vedevano nel film interpretato da Michael J. Fox. Tra il 1985 e il 1990 uscirono ben tre capitoli di "Ritorno al futuro". Regista e sceneggiatori rimasero stupiti del grande successo che ottennero, sicuramente superiore alle previsioni. Sono passati 30 anni da quei tre film ed ora si vuole far rivivere al pubblico quelle emozioni, anche grazie a contenuti speciali. Gli spettatori rimasero estasiati alla vista delle scarpe che si allacciavano da sole indossate da Michael J. Fox, così come dallo skateboard fluttuante. Il regista fu molto intelligente e il suo acume è stato premiato. Pepsi, per celebrare in modo originale i 30 anni di "Ritorno al Futuro", ha deciso di creare la "Pepsi Perfect", che ha la stessa forma di quelle che si vedevano nella pellicola diretta da Zemeckis. Il prossimo 21 ottobre, lo ricordiamo, sarà disponibile anche un cofanetto encomiastico per il trentennale del primo episodio della saga fantascientifica, comprendente non solo le 3 pellicole ma anche un corto intitolato "Doc Brown Saves the World".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp