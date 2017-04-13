Home Uomini e Donne Uomini e Donne Gossip: Aldo e Alessia, concorrenti di Temptation Island 2017?

di Redazione 13/04/2017

News matrimonio Aldo e Alessia, dopo Uomini e Donne è la volta di Temptation Island? dettagli e rumors Si torna a parlare di Aldo e Alessia che in molti ricordano per la loro partecipazione a Uomini e Donne. I due infatti si sono conosciuti nello studio del talk show condotto da Maria De Filippi e qui è nato l'amore, che li ha portati dritti al matrimonio. In tanti dunque vogliono sapere come proceda la relazione di Aldo e Alessia dopo le nozze e, stando agli ultimi gossip a riguardo, tutto sembrerebbe andare a gonfie vele tanto che gli ex UeD starebbero seriamente pensando di allargare la famiglia mettendo in cantiere un bambino, secondogenito dopo il piccolo Niccolò. Una news molto gradita per i numerosi fan della coppia che vorrebbero tornare a vederli in tv dopo l'esperienza positiva a Uomini e Donne: questa volta però il desiderio del pubblico di Aldo e Alessia sarebbe quello di una loro partecipazione come coppia, magari ad un reality come Temptation Island 2017, il cui cast non è ancora stato ufficializzato. Il reality, in onda su Canale 5, potrebbe essere il posto giusto per una loro partecipazione televisiva se non fosse che purtroppo è vietato alle coppie sposate e con figli. Notizia questa che lascerà l'amaro in bocca ai loro fan, desiderosi di seguire la loro vita di coppia sul piccolo schermo...

