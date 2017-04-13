Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Uomini e Donne Gossip: Aldo e Alessia, concorrenti di Temptation Island 2017?

Redazione Avatar

di Redazione

13/04/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

News matrimonio Aldo e Alessia, dopo Uomini e Donne è la volta di Temptation Island? dettagli e rumors

Si torna a parlare di Aldo e Alessia che in molti ricordano per la loro partecipazione a Uomini e Donne. I due infatti si sono conosciuti nello studio del talk show condotto da Maria De Filippi e qui è nato l'amore, che li ha portati dritti al matrimonio. In tanti dunque vogliono sapere come proceda la relazione di Aldo e Alessia dopo le nozze e, stando agli ultimi gossip a riguardo, tutto sembrerebbe andare a gonfie vele tanto che gli ex UeD starebbero seriamente pensando di allargare la famiglia mettendo in cantiere un bambino, secondogenito dopo il piccolo Niccolò. Una news molto gradita per i numerosi fan della coppia che vorrebbero tornare a vederli in tv dopo l'esperienza positiva a Uomini e Donne: questa volta però il desiderio del pubblico di Aldo e Alessia sarebbe quello di una loro partecipazione come coppia, magari ad un reality come Temptation Island 2017, il cui cast non è ancora stato ufficializzato. Il reality, in onda su Canale 5, potrebbe essere il posto giusto per una loro partecipazione televisiva se non fosse che purtroppo è vietato alle coppie sposate e con figli. Notizia questa che lascerà l'amaro in bocca ai loro fan, desiderosi di seguire la loro vita di coppia sul piccolo schermo...
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Tina Cipollari news UeD: Chicco Nalli, nuovo lavoro con Barabara D'Urso

Articolo Successivo

Uomini e Donne news di oggi: la registrazione del trono classico salta, c'entra Morgan?

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

28/03/2025

I passatempi preferiti degli italiani

I passatempi preferiti degli italiani

25/11/2020

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

25/02/2020