Trono over Uomini e Donne: Sossio news, pentito di non aver corteggiato Gemma

di Redazione 18/04/2017

Rivelazione a UeD trono over: Sossio si è detto pentito di non aver corteggiato Gemma Galgani. L'intervista e le ultime news Colpo di scena al trono over di Uomini e Donne. Con una rivelazione decisamente importante e destinata a far discutere, fatta nientemeno che da Sossio durante un'intervista al settimanale DiPiù. Molto aprezzato dal pubblico, Sossio Aruta ha ammesso di essersi pentito nel non aver corteggiato Gemma Galgani. Il bel cavaliere ha rilasciato questa dichiarazione riguardante la dama di UeD, che riportiamo: "C’è una donna che mi sono pentito di non aver corteggiato. Quando due anni fa sono arrivato a Uomini e Donne mi ha colpito Gemma Galgani, cui ho dato subito almeno dieci anni di meno rispetto ai sessantasette che ha. C’era già Giorgio Manetti che da tempo cercava di conquistarla e non me la sono sentita di farmi avanti". Dunque Sossio, ex calciatore del reality Campioni, provava qualcosa per Gemma ma ha preferito non farsi avanti per non scatenare le gelosie di Giorgio? Così sembrerebbe, stanto alle sue parole rilasciate nel corso dell'intervista, che potrebbero aprire ad un vero e proprio colpo di scena. cosa ne penserà il pubblico di Uomini e Donne? Ma soprattutto, quale sarà la reazione della dama torinese di fronte a questa rivelazione? Si farà corteggiare da Sossio o proseguirà dritta per la sua strada, cercando di conquistare Marco? Probabilmente lo sapremo alle prossime registrazioni del trono over di UeD 2017.

