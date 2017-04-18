Home Uomini e Donne Uomini e Donne news Rosa Perrotta: la tronista pronta alla scelta? ultime info

di Redazione 18/04/2017

News Uomini e Donne, la scelta di Rosa? ultimi gossip e anticipazioni trono classico. La scelta di Rosa Perrotta si avvicina? sono news scoppiettanti quelle di Uomini e Donne, trono classico, relative alla tronista e ai corteggiatori in gioco nel talk show condotto da Maria De Filippi. Rosa è certamente la tronista più discussa delle ultime edizioni di UeD e stando alle ultime news potrebbe sorprendere tutti già nelle prossime registrazioni del trono classico arrivando alla sua scelta e interrompendo così, dopo poche settimane, il suo percorso a Uomini e Donne 2017. Il gossip più interessante arriva infatti dal dopo puntata del trono classico, quando Alex Adinolfi ha pensato bene di compiere un gesto sorprendente che lasciasse la 28enne salernitana a bocca aperta. Lo ha fatto in occasione della Santa Pasqua quando Alex ha usato Instagram stories per pubblicare un video-dedica per Rosa. Nel messaggio riportato nel biglietto che esce dall'uomo di Pasqua si legge, 'una Rosa è per sempre'. Come avrà reagito la Perrotta a questo bel gesto di affetto nei suoi confronti? sarà più determinata nell'arrivare ad una scelta rapida o nuovi dubbi si insinueranno nei suoi pensieri portandola a prendersi dell'altro tempo? I telespettatori di UeD non amano particolarmente la tronista dopo che sono emerse sue pregresse conoscenze sia con Alex che con Pietro. Il web ipotizza che la scelta della ragazza sarà rapida, nel tentativo di mettere tutto a tacere. Ma dovremo attendere le prossime news di Uomini e Donne ed anticipazioni del trono classico per saperlo.

